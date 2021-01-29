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Коуч рассказала, из-за чего некоторые женщины одиноки
Фото: https://pixabay.com/ru

Коуч рассказала, из-за чего некоторые женщины одиноки

Никита Абрамов

Общество

Коуч Ольга Матвеева рассказала женщинам, по какой причине они могут быть одиноки.

— Есть родовой уровень нарушений. Научным путем доказано, в 70 процентов случаев на нас влияет родовая память наших предков. Наши пра-пра-прадедушки и бабушки прошли опыт военного времени, потерь супругов, детей, голода, бомбежек, — одним словом, жесточайшей боли, — рассказала Матвеева.

По ее словам, в родовой памяти остался страх продолжения рода, который передается из поколения в поколение. Матвеева отмечает, что одна из причин одиночества — это родовая память предков. Суть в страхе, который передается женщинам: боязнь выбрать не того партнера, боязнь рожать, неправильно воспитать.

— В основе этих страхов у каждого человека лежит целый синтез нарушений безопасности. Они лежат очень глубоко, — цитирует Матвееву ФАН.

Коуч считает, что продолжительные отношения возможны только в том случае, когда оба партнера постоянно развиваются и меняются. Стоит принимать слабости другого человека и изменения в его психологическом состоянии.

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