Гражданка Узбекистана предстанет перед судом за истязание престарелой москвички

Фото: пресс-служба Кунцевского районного суда

Столичная прокуратура направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, которую обвиняют в истязаниях 90-летней жительницы Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что 42-летняя иностранка работала у престарелой пенсионерки сиделкой. Она систематически избивала и унижала беспомощную женщину. Мучительницу задержали в октябре 2020 года сотрудники полиции. В отношении гражданки Узбекистана возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Никулинский районный суд. Обвиняемая находится под стражей, уточняется в сообщении прокуратуры.

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