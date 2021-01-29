Световой день в столице в феврале станет длиннее на два часа

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

К концу февраля длительность светового дня в столице увеличится почти на два часа и составит 10 часов 38 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Уточняется, что полуденная высота солнца за месяц на широте Москвы увеличится с 17 до 26 градусов.

Самым коротким днем в Москве и средних широтах является день зимнего солнцестояния — 21 декабря, который длится всего семь часов. После этого его продолжительность растет с каждым днем до 21 июня, после чего вновь начинает убывать.

22 сентября и 20 марта являются днями осеннего и весеннего равноденствия, когда соотношение времени дня и ночи становится равным — по 12 часов, сообщает ТАСС.

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