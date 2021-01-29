Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Световой день в столице в феврале станет длиннее на два часа
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Световой день в столице в феврале станет длиннее на два часа

Анастасия Колоскова

Город

К концу февраля длительность светового дня в столице увеличится почти на два часа и составит 10 часов 38 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Уточняется, что полуденная высота солнца за месяц на широте Москвы увеличится с 17 до 26 градусов.

Самым коротким днем в Москве и средних широтах является день зимнего солнцестояния — 21 декабря, который длится всего семь часов. После этого его продолжительность растет с каждым днем до 21 июня, после чего вновь начинает убывать.

22 сентября и 20 марта являются днями осеннего и весеннего равноденствия, когда соотношение времени дня и ночи становится равным — по 12 часов, сообщает ТАСС.

Читайте также: Московские музеи подготовили онлайн- и офлайн-программы на выходные

зимнее времяночьсамый короткий день
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Все мнения
О проекте