Московские музеи подготовили онлайн- и офлайн-программы на выходные

Московский Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина / Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Московские музеи подготовили насыщенные программы на выходные. В списке мероприятий присутствуют как онлайн-туры, так и офлайн-мероприятия. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Музей-усадьба «Кусково» подготовил онлайн-программу «Из первых рук. Рассказ хранителя. Выпуск 13: Шушкановы», которая посвящена художественным произведениям, созданным из стекла. Мероприятие начнется 30 января в 15:00.

Дом Гоголя проведет онлайн-лекцию «Хранители памяти: великие музеи мира. Национальная галерея (Лондон)», в ходе которой искусствовед Олег Грознов расскажет об истории развития Национальной галереи Лондона, а также о представленных там шедеврах. Лекция пройдет 31 января в 19:00.

В Музее Москвы откроется выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

— Экспозиция включает в себя несколько разделов. Первый посвящен предыстории мастерских и реформе художественного образования, второй — основному направлению и его дисциплинам, — говорится в сообщении на сайте.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00 вплоть до 11 апреля.

Исторический музей представит две выставки. Одна из них будет посвящена российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ — начала ХХ века, а вторая — политической деятельности императора Александра III.

Посетить выставку можно до 28 февраля с 10:00 до 18:00 по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям, а также с 10:00 до 21:00 по пятницам и субботам.

В Пушкинском музее пройдет выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века». Экспозицию можно будет посетить до 14 марта 2021 года.

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