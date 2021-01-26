Музеи Москвы подготовили для школьников экскурсионные онлайн-маршруты

Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

В феврале музеи Москвы при поддержке Городского методического центра проведут цикл виртуальных экскурсий для юных жителей столицы. Школьники и студенты колледжей «посетят» музей-усадьбу Л. Н. Толстого в Хамовниках, узнают, как начиналась карьера великого путешественника Федора Конюхова, и познакомятся с историей создания необычного здания музея-панорамы «Бородинская битва». Для участия в мероприятиях необходимо пройти электронную регистрацию.

2 февраля гостей ждет онлайн-экскурсия в музей-усадьбу Л. Н. Толстого в Хамовниках. Здесь писатель вместе с семьей проводил зимы в течение 19 лет, а летом возвращался в Ясную Поляну. В хамовническом доме сегодня находится более шести тысяч предметов, которые по-прежнему сохраняют атмосферу жизни Льва Николаевича и его близких. Ребята «прогуляются» по комнатам дома, увидят кабинет, где Толстой написал десятки произведений, в том числе роман «Воскресение». Экскурсовод музея расскажет о судьбе детей писателя и известных гостях, которые каждый вечер собирались в большом зале дома.

3 февраля на онлайн-встрече Сергей Сергеев, руководитель Экспедиционного штаба выдающегося путешественника Федора Конюхова, расскажет об удивительной жизни нашего современника, который уже более 40 лет совершает экспедиции, покоряет самые высокие горные вершины, переплывает океаны и отправляется в кругосветку на воздушном шаре. Федор Конюхов не только путешественник, но и художник, автор нескольких тысяч картин, писатель, заслуженный мастер спорта, общественный деятель. Участникам встречи раскроют тайны экспедиций вечного странника, расскажут о его личных рекордах и творческих планах.

10 февраля юных жителей Москвы приглашает к себе музей-панорама «Бородинская битва». Во время онлайн-встречи речь пойдет об истории создания необычного здания музея, построенного в 1960-е годы в духе советского модернизма. Ребята увидят первые проекты здания музея и узнают, какие приемы использовали архитекторы.

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