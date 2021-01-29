«Классная психология» и «Диалог с будущим»: как пройдет конкурс «Школа самых классных классных» в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 18 января по 12 апреля в Москве проходит конкурс «Школа самых классных классных». Его инициатором стала Ассоциация классных руководителей образовательных организаций совместно с Городским психолого-педагогическим центром. В конкурсных испытаниях смогут принять участие команды школ, состоящие из семи человек. В командном формате конкурс пройдет уже второй раз подряд.

— Время и интенсивное развитие в условиях цифрового мира каждый день бросают новые вызовы, и решить их в одиночку уже не может даже самый классный классный руководитель, — рассказывает председатель Ассоциации классных руководителей Максим Иванцов. — Именно поэтому в 2020 году конкурс профессионального мастерства и общественного признания прошел в Москве под новым названием — «Школа самых классных классных» и в новом, командном формате.

Те, кто уже ознакомился с положением конкурса, поняли, что просто не будет. На первом этапе, который пройдет заочно, командам-участницам предстоит дать интервью на тему «Результаты воспитания: содержание и ответственность», а также продемонстрировать управленческие и психолого-педагогические компетенции в рамках онлайн-олимпиады. Еще одним конкурсным испытанием первого этапа станет видеоролик, по итогам которого жюри оценит каждую команду на навыки softskills — умения будущего. Свое мнение о видеороликах участников смогут выразить и родители школьников: для них будет организовано общественное голосование. Авторы лучшего видеоролика удостоятся специального приза жюри.

— Все конкурсные испытания направлены на выявление уровня развития ключевых компетенций классного руководителя у каждого члена команды, — объясняет Максим Иванцов. — Ведь именно в командном конкурсе становится очевидным тезис о том, что прочность цепи определяется прочностью его самого слабого звена. В конкурсе прошлого года из 97 команд первого этапа в финал сумели выйти только 25, но это не значит, что остальные семь десятков школ слабы. Это говорит о том, что для каждой из них конкурс выявил новые точки роста, перспективы для повышения профессионального уровня, в том числе и при использовании онлайн-технологий. Например, онлайн-олимпиада, в ходе которой участникам за ограниченное время требовалось предложить наиболее интересные решения реальных кейсов, показала, что многим педагогам было еще сложно работать без живого контакта. Честно признаться, и видеоролик «SOFT SKILLS: нельзя научить тому, чего не умеешь сам» заставил многие команды потрудиться, чтобы донести через экран те ценности и действия, которые составляют базу воспитательной системы каждой школы».

В начале марта 2021 года начнется второй этап конкурса, в ходе которого жюри определит финалистов, лауреатов и победителей. Очно или дистанционно пройдут испытания, станет известно позже.

На втором этапе к конкурсу присоединятся школьники. Их задача — провести рекламу-представление команды классных руководителей своей образовательной организации. В остальных конкурсных испытаниях классным руководителям придется действовать самостоятельно. Например, предстоит продемонстрировать чек-лист знаний и умений из области психологии на каждый день с точки зрения воспитания, а еще проявить чудеса креативности, выполняя импровизационное задание, провести мастер-класс «Диалог с будущим» и подискутировать на тему «Классный руководитель — руководитель класса».

— Время всегда расставляет все по своим местам, и оно же определяет каждому свою роль и свои цели, — делится мнением председатель ассоциации Максим Иванцов. — В современной школе ключевой фигурой воспитания стал, без сомнения, классный руководитель. Этот тезис известен и понятен, ведь классный руководитель сегодня — это и психолог детского коллектива, и оператор межведомственного взаимодействия по профилактике социального неблагополучия, и лидер ученических гражданских инициатив, и навигатор в море образовательных возможностей. Универсальный специалист, способный решать множество задач одновременно и делать это качественно, в интересах ребенка, его семьи, класса и школы. Вот каким мы видим классного руководителя. Мы понимаем, что жизнь меняется, и вот уже на повестку дня выходит блок новых, управленческих компетенций классного руководителя. И, разумеется, он находит свое отражение в структуре конкурса «Школа самых классных классных».

Отдельное испытание организаторы подготовили и для лидеров команд-участниц. Наблюдая за ними в ходе интеллектуальной дуэли «Вышибалы», жюри оценит навыки и культуру публичного выступления, а также полноту ответов на вопросы.

— В конкурсе прошлого года интеллектуальная дуэль «Вышибалы» показала погруженность команд в проблематику и знание ценностей системы столичного образования, — вспоминает Максим Иванцов. — В целом финальные испытания конкурса позволили лауреатам проявить себя во всех базовых компетенциях современной эффективной педагогической команды. Каждый смог поделиться своими лайфхаками в области практической психологии, и теперь эти разработки «под стекло» доступны всем заинтересованным на сайте Ассоциации классных руководителей в подкасте «MUST HAVE: Классная психология». Команды продемонстрировали и педагогическую компетентность: провести мастер-класс для столичных старшеклассников «Диалоги с будущим» в условиях дистанта было непросто, но, судя по реакции учащихся Москвы, интересно и полезно. И, разумеется, решающим стало импровизационное задание — именно в нем лауреаты показали способность действовать сообща, оперативно и конструктивно, как и положено команде самых классных классных».

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