Услугами Центра организации мобильной помощи воспользовались почти 40 тысяч москвичей

Центр обеспечения мобильности пассажиров в столичном метро

Почти 40 тысяч жителей столицы воспользовались услугами Центра организации мобильной помощи (ЦОМП) в метро в 2020 году. ОБ этом сообщила в пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Так, сотрудники центра сопровождали маломобильных пассажиров до остановок, станций МЦД «Аэроэкспресса» и вокзалов.

— С 2020 года Центр работает и на наземном транспорте. Еще в прошлом году мы продлили его время работы — теперь жители могут пользоваться услугами с 5:30 утра до 1:00 ночи. В 2020 году также появились новые маршруты сопровождения до социально значимых объектов, — цитирует слова заммэра Москвы Максима Ликсутова АГН «Москва».

Уточняется, что больше 160 маломобильных пассажиров в 2020 году проехали на автобусных маршрутах №64, 818, т43 и т65, на которых работает ЦОМП.

По словам заммэра, в 2021 году ЦОМП будет функционировать на еще нескольких маршрутах наземного транспорта.

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