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«Сейчас обеих в блок!»: Тимати пошутил над Решетовой и своей мамой
Фото: instagram.com/timatiofficial

«Сейчас обеих в блок!»: Тимати пошутил над Решетовой и своей мамой

Никита Абрамов

Звезды

Рэпер Тимати поделился с поклонниками очередным видео с сыном Ратмиром, после чего поинтересовался у подписчиков, на кого больше похож ребенок.

Бывшая девушка рэпера, модель Анастасия Решетова сразу же отреагировала в комментариях под постом.

— На меня! — написала девушка.

Мать Тимати Симона Юнусова тоже не осталась в стороне и прокомментировала следующей. «Не обольщайся, твой только нос, а вся остальная милость от мамы», — отметила она.

Рэпер в шутку отреагировал на оба комментария.

— Сейчас обеих в блок! — ответил певец под своим постом в Instagram.

Решетова и Тимати были в отношениях шесть лет, после чего расстались в сентябре 2020 года. Сейчас модель поддерживает отношения с исполнителем из-за сына.

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Анастасия Решетоварэпер Тиматисын
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