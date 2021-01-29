Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Арестован глава «театральной мафии», продававший билеты в Большой за 600 тысяч рублей
наручники / Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Арестован глава «театральной мафии», продававший билеты в Большой за 600 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия

Алексей Куринов, которого обвиняют в незаконной перепродаже билетов в известные театры России, решением Басманного суда Москвы отправлен под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Мужчину обвиняют по части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Как ранее сообщали СМИ, Мариинский театр выявил клон своего официального сайта mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com, через которые Куринов с сообщниками продавали билеты в Большой театр, Мариинку, на музыкальный фестиваль «Спасская башня» и в концертный зал имени Чайковского. При этом стоимость билетов значительно превышала официальные.

Следствие предполагает, что оборот незаконной сети превышал 1 миллиард рублей. Так, сайт-двойник предлагал приобрести билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр за 600 тысяч рублей, тогда как его официальная стоимость не превышает 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Читайте также: В подвале Московского областного ТЮЗа произошел пожар

театрыбилетмошенничество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Все мнения
О проекте