Арестован глава «театральной мафии», продававший билеты в Большой за 600 тысяч рублей

наручники / Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Алексей Куринов, которого обвиняют в незаконной перепродаже билетов в известные театры России, решением Басманного суда Москвы отправлен под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Мужчину обвиняют по части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Как ранее сообщали СМИ, Мариинский театр выявил клон своего официального сайта mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com, через которые Куринов с сообщниками продавали билеты в Большой театр, Мариинку, на музыкальный фестиваль «Спасская башня» и в концертный зал имени Чайковского. При этом стоимость билетов значительно превышала официальные.

Следствие предполагает, что оборот незаконной сети превышал 1 миллиард рублей. Так, сайт-двойник предлагал приобрести билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр за 600 тысяч рублей, тогда как его официальная стоимость не превышает 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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