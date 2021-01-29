В подвале Московского областного ТЮЗа произошел пожар
В подвале столичного областного Театра юного зрителя произошло возгорание. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.
Отмечается, что пожар возник в доме № 28 на улице Прохладной. Возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.
— Происходило возгорание в подвале административного здания на общей площади около 20 квадратных метров... В 13:44 пожар был полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.
По словам администрации театра, посетителей в здании не было. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о крупном пожаре на территории Пермского порохового завода. По предварительной информации, пострадали три человека, их доставили в ожоговый центр.
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