В подвале Московского областного ТЮЗа произошел пожар

Фото: twitter.com/emercom_press

Россия, Москва, Прохладная улица, 28 Карта всех событий

В подвале столичного областного Театра юного зрителя произошло возгорание. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

Отмечается, что пожар возник в доме № 28 на улице Прохладной. Возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.

— Происходило возгорание в подвале административного здания на общей площади около 20 квадратных метров... В 13:44 пожар был полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

По словам администрации театра, посетителей в здании не было. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о крупном пожаре на территории Пермского порохового завода. По предварительной информации, пострадали три человека, их доставили в ожоговый центр.

Читайте также: Газовый баллон взорвался в подземном переходе в Челябинске