Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В подвале Московского областного ТЮЗа произошел пожар
Фото: twitter.com/emercom_press

В подвале Московского областного ТЮЗа произошел пожар

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Прохладная улица, 28 Карта всех событий

В подвале столичного областного Театра юного зрителя произошло возгорание. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

Отмечается, что пожар возник в доме № 28 на улице Прохладной. Возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.

— Происходило возгорание в подвале административного здания на общей площади около 20 квадратных метров... В 13:44 пожар был полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

По словам администрации театра, посетителей в здании не было. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о крупном пожаре на территории Пермского порохового завода. По предварительной информации, пострадали три человека, их доставили в ожоговый центр.

Читайте также: Газовый баллон взорвался в подземном переходе в Челябинске

ликвидация возгораниятеатрпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Все мнения
О проекте