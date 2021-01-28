Газовый баллон взорвался в подземном переходе в Челябинске

Фото: Telegram-канал Mash

В подземном переходе в центре Челябинска взорвался газовый баллон. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в четверг, 28 января.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал один человек. Инцидент произошел во время ремонтных работ в 12:20 по местному времени. Взрыв случился в переходе около дома № 56 по проспекту Ленина.

В пресс-службе отметили, что, по предварительной информации, пострадал один человек, о его состоянии пока ничего не известно. На месте работают экстренные службы, по факту случившегося проведут проверку, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее произошел похожий случай. На цветочном рынке в Краснодаре также взорвался газовый баллон. ЧП случилось 22 января. Тогда погиб один человек и еще двое получили травмы.

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