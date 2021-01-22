Один человек погиб при взрыве газового баллона на цветочном рынке в Краснодаре

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Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газового баллона на цветочном рынке в Краснодаре. Об этом в пятницу, 22 января, рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших госпитализировали. Пожарные ликвидировали открытое горение, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что взрыв газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. Это случилось из-за разгерметизации газового баллона. Из опасной зоны эвакуировали порядка 100 человек.

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