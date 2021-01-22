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Взрыв газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел напротив жилого дома по улице Владислава Посадского. Взрыв возник из-за разгерметизации газового баллона. Из опасной зоны эвакуировали порядка 100 человек. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Общая площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Пожарные приступили к ликвидации огня, сообщает ТАСС.

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