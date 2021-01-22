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Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Фото: depositphotos.com

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Кирилл Николаев

Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел на 317-м километре автодороги Саратов — Балашов. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. От полученных травм оба водителя и один пассажир скончались на месте.

Выясняются все обстоятельства случившегося. ГИБДД выясняет личности погибших водителей, сообщает РИА Новости.

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