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Названа возможная причина пожара на пороховом заводе в Перми
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Названа возможная причина пожара на пороховом заводе в Перми

Виктория Родимкина

Происшествия

Причиной пожара на территории порохового завода в Перми могло стать нарушение правил безопасности при проведении работ с взрывоопасными веществами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона в четверг, 28 января.

— Пока основная версия пожара — нарушение техники безопасности, — уточнили в сообщении.

Ранее стало известно о крупном пожаре на территории Пермского порохового завода. Предварительно, пострадали три человека, их доставили в ожоговый центр. В тушении огня принимали участие 69 человек.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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