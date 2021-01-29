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Разработка обновленной экипировки для солдат началась в России
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Разработка обновленной экипировки для солдат началась в России

Елена Фролова

Армия

Научно-исследовательские работы по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдат будущего запустила госкорпорация «Ростех». Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно пресс-релизу Ростеха, планируется, что разработка станет заменой экипировки третьего поколения «Сотник». В ней принимают участие сотрудники концерна «Калашников», ЦНИИточмаш и других структурных подразделений госкорпорации. Проект предусматривает анализ передовых боевых комплектов армий мировых стран, определение перспективы развития боевой экипировки.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, российское вооружение не может стоять на месте, так как противник постоянно развивает свое огневые средства. Он отметил, что данные работы подтверждают необходимость постоянного усовершенствования экипировок военнослужащих.

— Всегда можно что-то улучшить: и противоминные ботинки, и защиту от инфракрасных лучей, и экзоскелет, чтобы можно было носить все большие грузы, и компьютер, и системы связи, в том числе с беспилотниками, — отметил Виктор Литовкин.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы все разработки быстро поставлялись в войска.

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