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Автоэксперт рассказал о пользе продления программ льготного автокредитования
Фото: pixabay.com

Автоэксперт рассказал о пользе продления программ льготного автокредитования

Елена Фролова

Общество

Действие льготных программ по автокредитованию продлено до конца 2023 года. Автоэксперт Петр Баканов прокомментировал Nation News, как это скажется на рынке.

В этом году российские финансовые учреждения возобновили выдачу льготных автомобильных кредитов по двум программам – «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Так, на скидку в десять процентов при покупке авто могут рассчитывать семьи с детьми, а также медицинские служащие. Жителям Дальнего Востока могут скинуть 25 процентов от стоимости новой машины.

Петр Баканов считает, что автомобильной отрасли безусловна нужна государственная поддержка.

— Конечно, эта программа продления льготных автокредитов поможет какой-то части. В целом эта правильная идея и первые опросы показывают, что люди воспользуются программой, но нужно понимать, что былого спроса нам сейчас не стоит ожидать, — отметил спикер.

По его словам, на данный момент существует ряд скидок на приобретение автомобилей, однако расширение подобных категорий позволит поддержать спрос.

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