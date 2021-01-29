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«Научил меня смотреть на небо»: дочь Маликова поздравила его с днем рождения
Фото с официальной страницы в Instagram Стефании Маликовой steshamalikova

«Научил меня смотреть на небо»: дочь Маликова поздравила его с днем рождения

Никита Абрамов

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Певцу Дмитрию Маликову 29 января исполнился 51 год. В связи с этим событием его дочь Стеша Маликова трогательно поздравила отца.

— Спасибо за то, что научил меня смотреть на небо, видеть красоту в простых вещах, бескорыстно радоваться победам близких людей и достигать самых безумных целей, — написала Стеша под совместной фотографией с отцом, опубликованной в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики девушки присоединились к поздравлениям.

«Какие золотые слова. Представляю, как приятно папе читать»; «Самые лучшие слова, которые может сказать дочка любимому папе»; «Здоровья, счастья и долголетия вашему замечательному папе!» — написали поклонники в комментариях к посту.

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