СК завершил расследование дела об избиении москвичом фельдшера скорой помощи

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении безработного 21-летнего жителя столицы, который обвиняется в избиении фельдшера скорой помощи. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба СК по городу.

По версии следствия, молодой москвич находился в карете скорой помощи вместе со своей сожительницей, которая получила травму ноги. Будучи в нетрезвом состоянии он набросился с кулаками на фельдшера, после чего скрылся вместе со спутницей.

Медик в результате получил множественные травмы. У него диагностированы черепно-мозговая травма, перелом носа, а также ушибы, ссадины и кровоподтеки на лице.

Мужчину задержали сотрудниками полиции. Он признал свою вину и раскаялся в поступке.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности».

Следствие завершило расследование дела и направило его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, говорится в сообщении ведомства.

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