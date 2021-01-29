Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые обнаружили в парке «Лосиный остров» новые виды лишайников
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Ученые обнаружили в парке «Лосиный остров» новые виды лишайников

Анастасия Колоскова

Город

В «Лосином острове» зафиксированы новые для национального парка виды лишайников. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

Так, биологи обнаружили на участке около Абрамцевской просеки парка Кладонию лесную, включенную в Красную книгу Москвы, и Кладонию оленерогую. Таким образом, «Лосиный остров» стал единственным местом в старой Москве, где эти виды сохранились.

— Список растений национального парка также пополнил базидиальный лишайник Multiclavula mucida (Pers.) R.H.Peterson — Мультиклавула слизистая, единственный представитель базидиальных лишайников (отд. Basidiomycota), известный для Москвы. Она включена в Красные книги Тульской, Вологодской областей, республик Коми, Марий-Эл, некоторых зарубежных государств: Финляндии, Эстонии, — сообщается на сайте «Лосиного острова».

Также были обнаружены порошкоплодные лишайники: Хенотека волосовидная, впервые отмеченная в столице, и Хенотека припудренная, которую считали вымершей.

Уточняется, что всего на территории городской части «Лосиного острова» зафиксировано 106 видов лишайников, из которых 13 видов вошли в Красную книгу Москвы.

Читайте также: Трехсотлетний дуб стал памятником живой природы в Санкт-Петербурге

Лосиный островредкие виды растенийоткрытие
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Все мнения
О проекте