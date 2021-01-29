Ученые обнаружили в парке «Лосиный остров» новые виды лишайников

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В «Лосином острове» зафиксированы новые для национального парка виды лишайников. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

Так, биологи обнаружили на участке около Абрамцевской просеки парка Кладонию лесную, включенную в Красную книгу Москвы, и Кладонию оленерогую. Таким образом, «Лосиный остров» стал единственным местом в старой Москве, где эти виды сохранились.

— Список растений национального парка также пополнил базидиальный лишайник Multiclavula mucida (Pers.) R.H.Peterson — Мультиклавула слизистая, единственный представитель базидиальных лишайников (отд. Basidiomycota), известный для Москвы. Она включена в Красные книги Тульской, Вологодской областей, республик Коми, Марий-Эл, некоторых зарубежных государств: Финляндии, Эстонии, — сообщается на сайте «Лосиного острова».

Также были обнаружены порошкоплодные лишайники: Хенотека волосовидная, впервые отмеченная в столице, и Хенотека припудренная, которую считали вымершей.

Уточняется, что всего на территории городской части «Лосиного острова» зафиксировано 106 видов лишайников, из которых 13 видов вошли в Красную книгу Москвы.

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