Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Самарской области

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Микроавтобус и грузовик столкнулись в Самарской области. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате инцидента погибли шесть человек.

По данным МЧС России по Самарской области, в аварии погибли пять человек, пострадали 11. Количество находившихся в автобусе пассажиров уточняется. Спасатели проводят работы по деблокировке людей, сообщает РИА Новости.

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