Психолог рассказала, к чему может привести пристрастие к пластической хирургии

Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу»

Недовольство своим внешним видом, а также пристрастие к пластической хирургии могут привести человека к непоправимой ошибке. Психолог Марианна Абравитова рассказала ФАН, что в таком состоянии могут появиться суицидальные мысли.

По словам эксперта, гоняясь за вниманием и восхищением окружающих, люди, которые прославились благодаря изменению внешности, уже не могут себя контролировать и вовремя остановиться.

— Они никогда не скажут: «Теперь я всем доволен». Это может закончиться только со смертью человека, — отметила Марианна Абравитова.

Причем летальный исход может произойти либо по естественной причине, либо от очередной операции. В любом случае толчок к этому всегда одинаков — постоянное желание что-то исправить в своей внешности.

— Каждая новая операция не может делать тебя все лучше и лучше. Нельзя забывать и про очень большой процент неудачных процедур, побочных эффектов, — добавила психолог.

Она отметила, что нельзя забывать о том, что организм человека может по-разному реагировать на хирургическое вмешательство. Марианна Абравитова пояснила, что решение о пластической операции не должно основываться на эмоциях.

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