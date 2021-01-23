Почему мужчины делают пластику: пять убедительных причин

Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Когда в XXI веке в тренд вошла забота о красоте и здоровье, лед тронулся: рынок эстетических операций и процедур теперь ориентирован не только на женщин. Пластическая хирургия становится все более приемлемой и менее табуированной, и число мужчин, готовых меняться, заметно растет. Отвечая актуальным запросам пациентов, хирурги разрабатывают новые методики, позволяющие выглядеть молодо и ухоженно, не жертвуя своей мужественностью. Что же побуждает мужчин к решению вносить коррективы в собственную внешность оперативным путем?

Известный пластический хирург, обладатель премии «Хрустальный лотос — 2019» в номинации «Лучший пластический хирург по ринопластике», автор методики «Французские щечки» и коррекции тела после родов «Идеальная мама» Дмитрий Скворцов назвал главные причины прибегнуть к помощи специалиста.

Психологический дискомфорт

Врожденные косметические недостатки или дефекты, приобретенные в результате травм или операций, могут негативно повлиять на самооценку. Неуверенность в себе мешает достигать поставленных целей, усложняет путь к успеху и заметно снижает качество жизни. Так, лидером рейтинга популярных операций стала ринопластика: наиболее часто мужчины обращаются к хирургу, чтобы скорректировать нос — самую выдающуюся часть лица. Ринохирургия позволяет бережно справляться с последствиями спортивных и бытовых травм, налаживать функцию носового дыхания, вызванную искривлением перегородки, и устранять эстетические недостатки, такие как горбинка, асимметрия, массивная форма, негармоничный профиль. В данном контексте актуально отметить и уменьшение груди при гинекомастии — разрастании молочных желез.

Борьба с возрастными изменениями

Согласно данным Американского общества пластических хирургов (ASPS), за последние годы число мужчин, решившихся на пластическую операцию, стало в среднем на 30 процентов больше, чем в 2000 году. По словам президента ASPS Алана Матарассо, причины, по которым мужчины и женщины среднего возраста прибегают к пластике, различны. Очевидно, мужчины не претерпевают тех же физических изменений, через которые проходят женщины во время и после беременности, однако их образ жизни также кардинально меняется. Несбалансированное питание, переедание, стресс и недостаток сна не могут не отразиться на внешности: появляется лишний вес, морщины, отечность, темные круги и «мешки» под глазами. Как правило, такие метаморфозы заметны к 30–40 годам, когда возникают первые видимые признаки биологического старения. Желание противостоять возрастным изменениям и оставаться в форме — запросы, повысившие востребованность 3D-подтяжки лица и блефаропластики (подтяжки век).

Фото: Из личного архива Дмитрия Скворцова

Конкуренция

В современном мире наметилась тенденция перехода от философии, вынуждающей оставаться на ненавистной работе ради оплаты счетов, к мышлению «делай, что любишь». Этот сдвиг привел к большей конкуренции на рынке труда, поскольку многие компании стали обращать внимание не только на опыт и стаж работы, но и на возраст, внешность и свежий взгляд на вещи. Внешность играет важную роль при установлении контактов и общении: шанс на успешную коммуникацию повышается, когда к харизме и обаянию добавляются привлекательность, молодой и ухоженный вид. Чтобы не упустить свой шанс, будь то поиск работы, деловая встреча или новое знакомство, мужчины обращаются к пластическим хирургам и косметологам, в частности, за контурной пластикой, подтяжкой лица и шеи.

Экономия времени

Сегодня время — самый дорогой ресурс. Сверхурочная работа, рутинные дела, бесконечные пробки мегаполиса и еще десятки уважительных причин, из-за которых у мужчин практически не остается времени и сил на заботу о собственной физической форме. Нерегулярные тренировки, беспорядочные перекусы, сидячий образ жизни и снижение метаболизма неизбежно ведут к лишним килограммам, а на восстановление былой формы может уйти не один месяц. Тем, кто хочет достичь желаемой фигуры с минимальными усилиями, на помощь приходят липосакция и липоскульптурирование тела — операция по перераспределению жировой ткани из мест с ее избытком в области с дефицитом объема, которая позволяет смоделировать рельефные плечи, спину и даже «кубики» пресса.

Влияние соцсетей

Влияние социальных сетей распространяется и на мужчин: теперь многие стремятся стать не только личностью, но и «брендом». Удачно выглядеть на онлайн-трансляции и фотографиях в ежедневных постах — уже не каприз, а необходимость, особенно если личный аккаунт является источником дохода. Ради внимания, лайков, положительных комментариев и высоких охватов пользователи соцсетей готовы на преображение даже хирургическим путем. Для этого вовсе не обязательно быть блогером: стремление выглядеть лучше и как можно дольше сохранять свою индивидуальность и привлекательность — вполне естественное желание для современного мужчины.

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