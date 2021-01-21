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«Реабилитация или ляп»: хирург развеял мифы о последствиях пластических операций
Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу» (2011)

«Реабилитация или ляп»: хирург развеял мифы о последствиях пластических операций

Ростислав Зубков

Здоровье

Клиенты пластических хирургов часто становятся жертвами рекламы, которая дает неправильное представление об операциях. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами ключевые нюансы хирургического вмешательства и выяснила, что делать, если преображение пошло не по плану.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на то, что после операции на веко и брови (блефаропластики) ее глаза стали разной формы. Россиянка доверилась известному в соцсетях хирургу, которая взяла за операцию 130 тысяч рублей и поручила ее своему аспиранту. Теперь разочарованная клиентка, у которой также ухудшилось зрение, намерена через суд требовать компенсации ущерба.

Как рассказал «ВМ» хирург высшей категории Юрий Иншаков, за более чем 25 лет работы он не раз сталкивался с клиентами, которых не устраивал их вид после операции. Примечательно, что особое недовольство они испытывают только на первых порах, уточнил медик.

— Из моей практики процент таких недовольных пациенток немаленький. Причем именно после блефаропластики. Дело в том, что это относительно «чувствительная» операция, на которую в 99 процентах случаев, согласно моему опыту, приходят люди с врожденной асимметрией лица. Как правило, не найдешь человека с одинаковыми глазами: один глаз в черепе обычно сидит глубже, второй — ближе к поверхности. Соответственно, веки, которые их покрывают, тоже отличаются, — пояснил собеседник «ВМ».

По его словам, с врожденной асимметрией ничего не поделать. В силах хирурга только убрать признаки возраста — избытки кожи, грыжи. Далее наступает реабилитационный период, который растягивается до трех месяцев, а на Западе — до всех шести. И только потом, подчеркивает врач, можно оценивать конечный результат хирургического вмешательства.

— Глаза — это очень чувствительная область на отеки, синяки. Восстановление после операции не происходит на следующий день, нужно время. Сначала ткани отекают, потом кожа долго садится, приходит в форму, и уже затем гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя. Вот этот период не все выдерживают, — отметил Иншаков.

«Реабилитация или ляп»: хирург развеял мифы о последствиях пластических операцийКадр из фильма «Кожа, в которой я живу»

Он выразил мнение, что «срыв» клиента после операции происходит из-за его индивидуально-ментальной особенности.

— Ты предупреждаешь пациентов, настраиваешь их, говоришь, мол, на время отека асимметрия будет больше бросаться в глаза, а сами глаза будут казаться разными… Они говорят, что все понимают, но наступает реабилитация, человек не выдерживает и на десятый день начинается: «У меня глаза разные! Да когда же отеки сойдут?!». Это уже чистая психология, — считает эксперт.

Иншаков уточнил, что эту проблему он решает с помощью договора, который заключается с клиентом до операции. В документе прописываются все аспекты, в том числе срок реабилитации (3–6 месяцев) и другие нюансы.

Мы все идем к протокольному обществу западного образца, где такие вещи указываются. У них все запротоколировано, потому и не возникает вопросов. Мы пока еще отстаем, отсюда такие неувязки. Хотя, конечно, бывают и ляпы (совершенные хирургами — прим. «ВМ»), — добавил врач.

Вместе с тем задокументировать все возможные последствия операции не представляется возможным, особенно если речь идет о коррекции век. По словам собеседника «ВМ», врач может попытаться оказать услугу пациенту, убрав побольше лишней кожи, но после отека она может начать стягиваться самым непредсказуемым образом. Это зависит в первую очередь от личных особенностей внешности человека.

— В конечном итоге все придет в норму, — успокаивает специалист, — но реабилитация может занять месяцы. Отсюда такие эксцессы.

Помимо этого, Иншаков упрекнул некоторых недобросовестных хирургов, которые не самым честным образом рекламируют свои услуги в интернете. По словам собеседника «ВМ», через соцсети может распространяться недостоверная информация о сути и последствиях пластических операций.

— В этом вся трудность с блефаропластикой — мы заложники безудержной рекламы всяких Instagram-хирургов. Надо быть честными с пациентами, говорить: «Да, у вас синяки могут не отцвести до десятого дня, могут и две недели держаться». Хоть ты все анализы у человека возьми, все равно не поймешь, когда завершится реабилитация. А в рекламе тебе говорят: «Три денечка, и сошли синяки». Тут скорее коммерческий соблазн хирурга, а надо быть откровенными, а еще лучше все протоколировать, — заключил эксперт.

«Реабилитация или ляп»: хирург развеял мифы о последствиях пластических операцийФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко поддержала необходимость заранее договариваться о том, что конкретно заказчик (клиент) хочет получить от исполнителя (врача).

— Это тонкая грань. Нужно понимать, о чем сначала договорились стороны и что клиент хочет увидеть операции, — сказала она корреспонденту «ВМ».

По ее словам, застраховаться от несчастных случаев в сфере косметологии вряд ли возможно, разве что попытаться оформить добровольное медицинское страхование (ДМС). Этот вопрос лучше обсуждать индивидуально и непосредственно со страховщиками.

— Но если после операции появились проблемы со здоровьем, осложнения либо дефект внешности, то можно идти судиться, — уточнила специалист.

Она добавила, что признаки нарушений сначала должны зафиксировать медики, чтобы затем их можно было предъявить и требовать справедливости в суде.

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