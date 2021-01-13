«Всего 72 часа»: хирург оценил шансы Прилучного вернуть прежнее лицо

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Изменения, которые произошли с внешностью актера Павла Прилучного после операции, могут остаться на всю жизнь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал пластический хирург Александр Вдовин.

— Если у актера в случае травмы задет лицевой нерв, то его лицо уже никогда не восстановится. Так как время, которое отводится на хирургическое восстановление лицевого нерва, а это всего 72 часа после нанесенной травмы, упущено. Поэтому никакие процедуры и вмешательства сейчас ему уже не помогут, — сказал хирург.

Вместе с тем, по словам Вдовина, «все не так плачевно», как кажется.

— Очень хочется надеяться, что повреждения лицевого нерва у Прилучного не было, так как визуально симптомы лицевого паралича у него все-таки отсутствуют. Да, есть отечность, вызванная серьезной травмой, все еще наблюдаются синяки, но я уверен, что процесс восстановления идет полным ходом и лицо актера будет таким же узнаваемым, как и прежде. Тем более задета одна из самых чувствительных зон лица — периорбитальная область, где процесс заживления сопряжен с определенными трудностями из-за отсутствия здесь жировой ткани и наличия достаточно тонкой кожи, — считает собеседник «ВМ».

Он выразил уверенность, что всему свое время — «лицо любимого многими актера обязательно придет в норму».

В ноябре СМИ узнали о переломе черепа у Прилучного — звезду «Мажора» избили. Затем актера госпитализировали. Представители Прилучного заявили, что он находится в стабильном состоянии под наблюдением медиков. Сам актер позднее вышел на связь в Instagram и рассказал, что проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо.

Читайте также: «Я не подведу»: Прилучный трогательно поздравил сына от Муцениеце с днем рождения