«Я не подведу»: Прилучный трогательно поздравил сына от Муцениеце с днем рождения

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный трогательно поздравил старшего сына с днем рождения в своем Instagram-аккаунте. В понедельник, 11 января, Тимофею исполнилось восемь лет, с чем его поспешил поздравить звездный отец.

— С днем рождения! Спасибо тебе, что выбрал меня в свои отцы! Я не подведу! — написал артист.

К посту он добавил снимок с новорожденным малышом. Подписчики предположили, что это архивное фото Тимофея.

Поклонников растрогало сообщение Прилучного, поэтому они присоединились к поздравлениям звезды.

«Тимоху с днем рождения! Здоровья парню»; «С днем рождения Тимошку! А папа у него замечательный»; «Вау, не узнать в младенчестве! Счастья вам, мужской дружбы, взаимопонимания!»; «Уже тут на тебя похож, красавец», — поделились фанаты.

Напомним, Павел Прилучный весной 2020 года развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака.

После развода актеру начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. Впервые ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

Читайте также: «Мы не вместе»: Решетова развеяла слухи о воссоединении с Тимати