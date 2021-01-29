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Восстановлено движение на юге МКАД после ДТП
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Восстановлено движение на юге МКАД после ДТП

Анастасия Колоскова

Транспорт

Восстановлено движение на юге МКАД перед Симферопольским шоссе, где произошло ДПТ. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что в среднем ряду дороги столкнулись три автомобиля, из-за чего движение было затруднено на 10 километров по внешней стороне. К месту ДТП прибыли оперативные службы, после чего движение удалось восстановить, сообщает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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