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Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановили после ДТП
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановили после ДТП

Анастасия Колоскова

Транспорт

Движение трамваев четырех маршрутов на Красноказарменной улице восстановили после ДТП на путях. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Задерживалось движение трамваев №№ 24, 37, 43, 50, сейчас они ходят в штатном режиме, уточняет Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение Калужско-Рижской линии метро введено в график после падения человека.

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