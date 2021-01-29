Автобус от Первомайского до Столбова изменит маршрут

Фото: Гришин Денис / АГН Москва

С субботы, 30 января, изменится маршрут автобуса № 422, следующего от Первомайского в Столбово. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

С этого дня маршрут будет проходить через деревни Жуковка и Фоминское.

— Появятся 13 новых остановок по требованию, в том числе «Деревня Жуковка», «Хутор Ильичевка, 8», «Орбита», «Творчество», «Дачно-строительный кооператив», «Согласие-1», «Согласие-2», «Фоминское», «Московская улица», «Чароитовая улица», «Оздоровительный комплекс», «Мкр. Центральный», сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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