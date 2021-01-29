Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: Павел Волков

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 103к1 Карта всех событий

ДТП с участием четырех машин произошло на Волгоградском проспекте, на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Четыре автомобиля столкнулись в районе дома 103 корпус 1. Авария затруднила движение по Волгоградскому проспекту.

Подробности ДТП устанавливаются, уточняет ТАСС.

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