Улицу Неглинную перекрыли из-за дорожной аварии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Неглинная улица, 16/2с4 Карта всех событий

Проезд по Неглинной улице в центре Москвы полностью перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

— Из-за ДТП на Неглинной улице, 16/2с4 полностью перекрыт проезд по Неглинной улице. Задерживается движение электробусов № 38, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось о ДТП на юге МКАД перед Симферопольским шоссе, из-за которого движение было затруднено на протяжении 10 километров.

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