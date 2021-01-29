Улицу Неглинную перекрыли из-за дорожной аварии
Россия, Москва, Неглинная улица, 16/2с4 Карта всех событий
Проезд по Неглинной улице в центре Москвы полностью перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
— Из-за ДТП на Неглинной улице, 16/2с4 полностью перекрыт проезд по Неглинной улице. Задерживается движение электробусов № 38, — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось о ДТП на юге МКАД перед Симферопольским шоссе, из-за которого движение было затруднено на протяжении 10 километров.
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