Движение Калужско-Рижской линии метро введено в график после падения человека

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение на северном участке «оранжевой» ветки метро Москвы введено в график. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— Ранее из-за человека на путях станции «Сухаревская» машинист одного из составов применил экстренное торможение, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что пассажира оперативно подняли на платформу.

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