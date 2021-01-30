«Невероятная богиня»: поклонников восхитил откровенный снимок Светланы Лободы

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фотографию в нижнем белье, чем вызвала восторженную реакцию ее поклонников.

На фото певица предстала в простом черном белье, с ярким макияжем. Образ дополнила небрежная укладка.

— Не живи чьей-либо жизнью или идеей о том, что значит женственность. Женственность — это ты. Женственность — это все, что внутри тебя, — подписала Светлана Лобода публикацию.

Поклонники восторженно отреагировали на фотографию, отметив точеную фигуру и красоту певицы.

«Женственнее вас еще не встречала»; «Золотые слова! Женственность внутри каждой из нас, и каждая должна этим гордиться и не бояться раскрыться»; «Невероятная богиня!»; «Великолепная!» — написали подписчики.

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