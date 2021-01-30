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Московские парки подготовили новые онлайн-лекции и мастер-классы
Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Московские парки подготовили новые онлайн-лекции и мастер-классы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Петровский паркКарта всех событий

Московские парки подготовили новую онлайн-программу на следующую неделю. Новые лекции, творческие мастер-классы и концерты будут доступны всем желающим на официальных страницах парков в соцсетях с 2 по 6 февраля.

Так, пользователи смогут изобразить февральский пейзаж в технике алла прима, узнать об условиях жизни на подводной лодке и насладиться хитами рок- и блюз-музыканта Юрия Наумова.

Перовский парк совместно с библиотекой № 117 для детей в возрасте от шести лет запускает онлайн-проект «По дорогам со сказкой». Сотрудники библиотеки будут читать сказки современных писателей и классиков. Первый выпуск появится 2 февраля в 12:00 на странице парка в соцсети Instagram.

Парк «Ходынское поле» в социальных сетях запустит онлайн-марафон по стретчингу — комплексу упражнений, направленных на увеличение гибкости человека, улучшение эластичности мышц и укрепление связок и суставов. Онлайн-тренировки будут публиковать в соцсетях парка каждый вторник в полдень.

Музей-заповедник «Царицыно» 2 февраля в 17:00 опубликует запись выступления Романа Шера, лауреата международных конкурсов, ученика Музыкальной школы имени Гнесиных.

А парк «Красная Пресня» организует для своих подписчиков мастер-классы по живописи. Помимо этого, 4 февраля в соцсетях парка пройдет трансляция урока «Февральская лазурь».

Парк «Северное Тушино» на следующей неделе продолжит цикл онлайн-экскурсий по отсекам дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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