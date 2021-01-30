Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 120 тысяч километров прошли соцработники Москвы для помощи горожанам в январе
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 120 тысяч километров прошли соцработники Москвы для помощи горожанам в январе

Виктория Родимкина

Город

В Москве в январе работники социальной службы прошли свыше 120 тысяч километров, чтобы оказать помощь горожанам, находящимся на домашнем режиме из-за пандемии коронавируса. Сотрудники соцслужбы выполняли заявки, поступавшие на горячую линию, по доставке продуктов и лекарств.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак отметил, что прошлый год был непростым для всех. За 2020 год горячая линия комплекса социального развития приняла более 1,6 миллиона звонков.

— Это стало возможно только благодаря профессиональной, качественной и чуткой работе наших социальных помощников. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми лекарствами, продуктами и товарами первой необходимости, они ежедневно проходят десятки километров, — сказал Евгений Стружак.

Специалисты оказывали помощь москвичам и в период новогодних праздников. Самыми выносливыми стали социальные работники из ТиНАО, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Донорство, поэзия и любовь к животным: истории работников горячей линии

соцработникикоронавирусдомашний режим
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Все мнения
О проекте