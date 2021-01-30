Более 120 тысяч километров прошли соцработники Москвы для помощи горожанам в январе

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве в январе работники социальной службы прошли свыше 120 тысяч километров, чтобы оказать помощь горожанам, находящимся на домашнем режиме из-за пандемии коронавируса. Сотрудники соцслужбы выполняли заявки, поступавшие на горячую линию, по доставке продуктов и лекарств.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак отметил, что прошлый год был непростым для всех. За 2020 год горячая линия комплекса социального развития приняла более 1,6 миллиона звонков.

— Это стало возможно только благодаря профессиональной, качественной и чуткой работе наших социальных помощников. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми лекарствами, продуктами и товарами первой необходимости, они ежедневно проходят десятки километров, — сказал Евгений Стружак.

Специалисты оказывали помощь москвичам и в период новогодних праздников. Самыми выносливыми стали социальные работники из ТиНАО, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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