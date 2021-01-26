Донорство, поэзия и любовь к животным: истории работников горячей линии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Оставляя заявку на горячей линии, мало кто задумывается о том, что за каждой предоставленной услугой стоит социальный работник со своей уникальной историей. Знакомим вас с сотрудниками центров социального обслуживания.

Наталья Ашихмина, социальный работник территориального центра социального обслуживания «Алексеевский»

Наталья Ашихмина — очень ответственный человек и настоящий профессионал. Она начинала свою карьеру в органах внутренних дел и поэтому привыкла к строгому регламенту работы.

— Мне нравилась моя работа в правоохранительных органах, ведь она тоже заключалась в помощи людям. Но тем не менее всегда хотелось больше теплого и искреннего взаимодействия с москвичами. Именно поэтому после рождения детей я поняла, что нужно попробовать себя в роли социального работника. Здесь я действительно оказалась на своем месте, ведь я могу по-настоящему помогать людям. Видеть их глаза, поддерживать, выслушивать, — говорит социальный работник.

К непростому, но невероятно полезному труду Наталья подходит со всей ответственностью. Она всегда на связи со своими подопечными, готова поддержать их и прийти им на помощь даже в выходные и праздничные дни. Однажды на горячую линию поступил звонок от жительницы района Натальи Николаевны.

— Мне нужны лекарства, но попросите, пожалуйста, чтобы их доставила Наташа Ашихмина. Я с ней лично знакома, она помогала моей соседке Римме, — попросила женщина.

Конечно, социальный работник выполнила заявку и даже оставила Наталье Николаевне свой номер, если вдруг понадобится экстренная помощь. И это решение оказалось спасительным. Однажды социальному работнику поступил звонок от Натальи Николаевны, но в трубке было молчание. Девушка очень испугалась за подопечную и попыталась перезвонить ей, но безуспешно. Тогда Наталья сразу связалась со скорой и сама отправилась домой к пенсионерке. Оказалось, что у женщины случился инсульт. Благодаря социальному работнику ее вовремя госпитализировали. После выздоровления женщина вернулась домой. Сейчас Наталья продолжает общаться со своей подопечной, справляется о ее здоровье и помогает с доставкой лекарств.

Социальный работник ведет здоровый образ жизни, правильно питается, занимается спортом и является «донором надежды». После перенесенного заболевания COVID-19 Наталья с радостью присоединилась к доброму движению и уже дважды сдавала плазму крови, чтобы помочь заболевшим поскорее выздороветь. Благодаря антителам, которые выработались в организме Натальи после заболевания, она помогает жителям района, находящимся на карантине. Наталья всегда готова прийти на помощь москвичам, принести продукты и лекарства, а также проконсультировать о возможных мерах социальной поддержки.

Елена Елютина, социальный работник филиала «Косино-Ухтомский» территориального центра социального обслуживания «Вешняки»

— Главное в жизни каждого человека — это забота о ближних и помощь всем тем, кто в ней нуждается, — уверена социальный работник Елена Елютина.

И своим трудом она только подтверждает эти слова. С первых дней введения режима повышенной готовности женщина подключилась к работе мобильной бригады по оказанию помощи населению и профессионально, оперативно и качественно предоставляла социальные услуги москвичам.

Однажды, выполняя заявку с горячей линии, Елена познакомилась с семьей Куприяновых, живущей в частном секторе. Во дворе дома подопечных раскинулся прекрасный и живописный садик, за которым ухаживал хозяин дома. И каждый раз, доставляя продукты или лекарства подопечным, Елена находила приятные слова и обсуждала с Куприяновым его любимый огород. Осенью, когда всем представителям старшего поколения было рекомендовано соблюдать домашний режим, на горячую линию снова поступила заявка со знакомого адреса, и Елена с радостью отправилась к подопечным. Доставив продукты, Елена заметила, что хозяйка дома Надежда Александровна сильно изменилась. Женщина была необычно тихой и грустной. Социальный работник не могла остаться в стороне и постаралась выяснить у бабушки, что же случилось. Во время долгого, невероятно искреннего, но сложного разговора выяснилось, что не так давно любимый супруг Надежды Александровны ушел из жизни и женщина очень скучает по нему, чувствует себя невероятно одинокой. Чтобы поддержать подопечную в такой сложной ситуации, Елена предложила вместе позаботиться о саде. Ведь хозяин дома вложил много сил в урожай. Сначала социальный работник справлялась сама, а потом осторожно привлекла и Надежду Александровну в процесс сбора, сортировки и переработки урожая. А после женщины перешли к наведению порядка в сарае, где хранился садовый инвентарь.

Через некоторое время сад и огород снова стали такими же ухоженными, чистыми и живописными, как при хозяине. Но самое важное, что на лице Надежды Александровны появилась робкая улыбка. Провожая социального работника, женщина сказала: Спасибо тебе Леночка, за помощь и поддержку. Я как будто с мужем поговорила и теперь мне гораздо лучше и совсем не одиноко.

Эти слова стали самой лучшей наградой для социального работника. С Надеждой Александровной Елена продолжает поддерживать теплые отношения и всегда готова прийти ей на помощь.

Общение с подопечными и любимая работа дарят Елене Елютиной невероятный заряд вдохновения. Все позитивные эмоции и радостные истории помощи социальный работник переносит в стихи.

— Поэзия — это отражение нашей реальности. Моя реальность, в свою очередь, наполнена моими любимыми подопечными и помощью другим. Я счастлива, что могу не только поддерживать других людей, но и рассказать их истории в поэтической форме.

Наталья Голубева, главный специалист отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Лианозово» Территориального центра социального обслуживания «Бибирево»

На вопрос, почему она стала сотрудником центра социального обслуживания, Наталья Голубева отвечает просто: «У меня есть внутренняя необходимость помогать». 23 года назад, будучи молодой девчонкой, вчерашней выпускницей, она пришла в центр социального обслуживания, чтобы трудиться на благо москвичей. Как главный специалист отдела социальных коммуникаций и активного долголетия, Наталья чаще всего общается с представителями старшего поколения. Она отвечает на вопросы подопечных, выслушивает их, поддерживает и помогает им. Но весной 2020 года все изменилось.

Во время введения режима повышенной готовности многие горожане, а особенно представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями, стали остро нуждаться в помощи соцработников. Наталья не могла остаться в стороне. Она сразу же присоединились к социальным помощником, стала членом одной из мобильных бригад и начала выполнять заявки на предоставление социальных услуг, поступающие на горячую линию Комплекса социального развития.

— 2020 год показал мне, насколько же важную и нужную работу выполняют сотрудники центров социального обслуживания. Когда ты видишь добрые и светлые лица наших подопечных, их благодарные глаза, то понимаешь, что ты делаешь по-настоящему полезное дело, — рассказывает Наталья. — Для меня особенно показательной стала история, произошедшая в ноябре. Есть у нас в Лианозово прекрасный дедушка Юрий Николаевич, которого можно назвать гордостью своего района. Это человек с очень четкой гражданской позицией, активист района, волонтер. Он всегда готов помогать своим соседям. А в ноябре помощь понадобилась ему самому. Юрий Николаевич обратился на горячую линию с просьбой купить ему лекарства в аптеке. Я обошла несколько аптек, прежде чем купила все необходимое. Вы бы слышали, как он меня благодарил. Было сложно сдержать слезы. Эта история стала подтверждением того, что иногда даже самым активным, ярким, позитивным и самостоятельным людям нужна наша помощь.

Отдельное и значимое место в большом сердце Натальи Голубевой занимают братья наши меньшие. В своей маленькой квартире она приютила дрозда Шамо, кенара Лелика, волнистых попугайчиков, несколько волкодавов и три чихуахуа, а в 200-литровом аквариуме живет несметное количество рыбок всех форм и размеров. По вечерам, когда Наталья возвращается с работы, ее встречают муж и сыновья под приветственный птичий хор и оглушительный лай собак.

— Мои родные и домашние животные заряжают меня бодростью и позитивом. Они делятся со мной той любовью, нежностью, которые я потом дарю людям, — улыбается сотрудница ЦСО.

У каждого социального работника за плечами есть не одна история спасения, помощи и поддержки. Ведь все они — добрые герои нашего времени. И несмотря на любые жизненные трудности и стрессовые ситуации, социальные работники могут собраться и найти силы, чтобы одарить человека заботой, вниманием, поддержкой и своим душевным теплом. Напоминаем, что обратиться за помощью к социальным работникам может любой москвич старшего возраста или человек с хроническими заболеваниями, для этого нужно позвонить на горячую линию Комплекса социального развития по телефону: 8(495)870-45-09.

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