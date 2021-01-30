«Через три месяца я уже в форме»: Подольская раскрыла секрет похудения после родов

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская в октябре родила второго ребенка. За прошедшие три месяца она успела привести свое тело в форму. Она рассказала несколько секретов, которые позволили ей быстро сбросить вес после беременности.

По словам Подольской, во время второй беременности она набрала не так уж и много — 12 килограммов.

— Пандемия, конечно, многому нас научила. Я купила онлайн-фитнес-курс: упражнения для пресса, спины и ног. Для тренировки мне нужны только коврик и пилатес-лента, — рассказала певица.

Также она отметила, что тренируется дома каждый день до сих пор.

Кроме того Подольская занялась плаванием и ограничила себя в питании.

— С Ваней все произошло быстрее: через три месяца я уже в форме. И думаю, что ограничения в сладком сыграли большую роль. Кстати, спасает то, что последний прием пищи происходит не позже семи часов вечера, — цитирует певицу портал 7дней.ru.

Все это в совокупности позволило Наталье быстро привести свое тело в форму после второй беременности.

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