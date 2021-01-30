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Система «Безопасный город» помогла раскрыть более пяти тысяч преступлений в Москве в 2020 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Система «Безопасный город» помогла раскрыть более пяти тысяч преступлений в Москве в 2020 году

Виктория Родимкина

Город

Свыше пяти тысяч преступлений в столице удалось раскрыть с помощью системы «Безопасный город» в 2020 году. Об этом сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел РФ по Москве в субботу, 30 января.

Уточняется, что за 12 месяцев в городе с помощью системы было раскрыто 5085 преступлений, среди которых 40 убийств, 516 грабежей и 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Также, используя «Безопасный город», удалось раскрыть 2713 краж.

В пресс-службе МВД отметили, что в системе видеонаблюдения функционирует более 189 тысяч камер. Постоянная работа с системой помогает повысить эффективность работы правоохранителей.

Система «Безопасный город» помогает также предотвратить возможные преступления. Так, по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6 процентов, на улицах — на 12 процентов.

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