Ряд ограничений введут в центре столицы 31 января из-за незаконных акций

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Охотный Ряд Карта всех событий

В воскресенье, 31 января, в центральной части столицы введут ограничения для передвижения пешеходов из-за поступающих из средств массовой информации и сети Интернет призывов граждан к участию в несанкционированных акцияхОб этом сообщается в пятницу, 29 января, на сайте ГУ МВД по Москве.

С 08:00 часов закроют на вход и выход станции метрополитена: Кузнецкий мост, Китай-город, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Площадь Революции и Лубянка. Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Столичная полиция предупреждает, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, шествиях, пикетированиях и демонстрациях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

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