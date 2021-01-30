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Строительство ТПУ «Текстильщики» в Москве планируют завершить к 2024 году
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Строительство ТПУ «Текстильщики» в Москве планируют завершить к 2024 году

Никита Абрамов

Город

Транспортно-пересадочный узел «Текстильщики» в Москве планируют достроить к 2024 году. Об этом в субботу, 30 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ТПУ «Текстильщики» соединит одноименные станции Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий метро, остановочный пункт МЦД-2, подземный пешеходный переход, остановки наземного общественного транспорта, парковку и переход под Волгоградским проспектом.

— В 2021 году начнутся основное строительство и возведение конструкций переходов и соединений элементов транспортно-пересадочного узла. В течение двух с половиной лет, думаю, объект завершим, — цитирует Бочкарева РИА Новости.

Также уточняется, что рядом возведут торгово-развлекательный центр и парковку на 80 мест. Проектирование ТПУ пройдет в 2022–2023 годах, а само строительство запланировано на 2023–2024 годы.

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район Текстильщикистроительство ТПУАндрей Бочкарев
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