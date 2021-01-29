Семь станций Московского метрополитена закроют на вход и выход 31 января

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

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Семь станций Московского метрополитена будут закрыты на вход и выход с 08:00 воскресенья, 31 января. Об этом сообщили на сайте МВД России по Москве.

Данные меры связаны с возможным проведением в столице несогласованной акции. Отмечается, что на вход и выход закроют станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Также 31 января будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

МВД России предупредило о том, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность по статье о массовых беспорядках. Также Генеральная прокуратура Российской Федерации предупредила, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, которые планируются в выходные дни, могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о массовых беспорядках.

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