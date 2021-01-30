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Три пожарных вертолета вылетели к месту возгорания на северо-западе Москвы
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Крупный пожар произошел на северо-западе Москвы
Фото: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Крупный пожар произошел на северо-западе Москвы

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Походный проезд, 24Карта всех событий

В Москве в Походном проезде произошел крупный пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу, 30 января.

Уточняется, что возгорание зафиксировано по адресу Походный проезд, дом № 24.

— Информация с места ЧП уточняется: что горит и какова площадь пожара. Наши подразделения находятся на месте, осуществляется тушение. На территории промзоны происходит возгорание топливозаправщика, — рассказали в МЧС.

Видео: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

СМИ сообщили, что возгорание произошло на промышленном объекте, там взрываются газовые баллоны. Пожару присвоили третий ранг сложности. Отмечалось, что в очаге пожара высокая температура, там происходит факельное возгорание.

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