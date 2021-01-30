СМИ: Два человека погибли при пожаре в частном доме под Москвой

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Московской области два человека погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в городском округе Егорьевск, деревне Денисиха.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили возгорание, но на месте происшествия были найдены обгоревшие тела мужчины и женщины.

В настоящее время обстоятельства и причины пожара уточняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в подвале Московского областного ТЮЗа произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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