Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичный полицейский оказал помощь водителю провалившегося под лед снегохода
Фото: Пресс-центр МВД России

Столичный полицейский оказал помощь водителю провалившегося под лед снегохода

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве старший сержант полиции Андрей Чуриканов оказал помощь водителю снегохода, провалившегося под лед. Об этом сообщил сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в субботу, 30 января.

Полицейский в свой выходной день вместе с родственниками отдыхал в Истринском районе Московской области. Старший сержант полиции, проезжая мимо реки Истра, увидел съехавший под лед снегоход и его водителя, который стоял на льду береговой линии реки.

— Полицейский быстро сориентировался в ситуации. Вместе с одним из родственников он подбежал к реке и помог пострадавшему выбраться на берег, — сообщила Ирина Волк.

Она отметила, что супруга водителя поблагодарила правоохранителя и его родственника за спасение мужа. Помощь врачей пострадавшему не потребовалась.

Старший сержант полиции Андрей Чуриканов будет представлен к поощрению руководством столичного главка МВД, добавила представитель МВД России.

Читайте также: Мужчину с инфарктом в ТиНАО эвакуировали в больницу с помощью санитарного вертолета

помощьпровалились под ледполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте