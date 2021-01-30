Столичный полицейский оказал помощь водителю провалившегося под лед снегохода

Фото: Пресс-центр МВД России

В Москве старший сержант полиции Андрей Чуриканов оказал помощь водителю снегохода, провалившегося под лед. Об этом сообщил сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в субботу, 30 января.

Полицейский в свой выходной день вместе с родственниками отдыхал в Истринском районе Московской области. Старший сержант полиции, проезжая мимо реки Истра, увидел съехавший под лед снегоход и его водителя, который стоял на льду береговой линии реки.

— Полицейский быстро сориентировался в ситуации. Вместе с одним из родственников он подбежал к реке и помог пострадавшему выбраться на берег, — сообщила Ирина Волк.

Она отметила, что супруга водителя поблагодарила правоохранителя и его родственника за спасение мужа. Помощь врачей пострадавшему не потребовалась.

Старший сержант полиции Андрей Чуриканов будет представлен к поощрению руководством столичного главка МВД, добавила представитель МВД России.

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