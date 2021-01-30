Экипаж санитарного вертолета оказал помощь мужчине с инфарктом в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил в больницу 55-летнего мужчину с инфарктом. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в субботу, 30 января.

Уточняется, что на вертолетную площадку «Красное» на автомобиле скорой помощи доставили мужчину, у которого диагностировали инфаркт. Авиамедицинская бригада эвакуировала пациента по воздуху в столичную больницу.

На борту мужчину сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи, которые следили за его состоянием.

В ТиНАО в управлении Московского авиационного центра находится 21 вертолетная площадка.

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