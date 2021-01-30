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Российских саночников дисквалифицировали на чемпионате мира
Фото: Khlebnikova Irina

Российских саночников дисквалифицировали на чемпионате мира

Анастасия Колоскова

Спорт

Российских спортсменов Всеволода Кашкина и Константина Коршунова, участвовавших в заезде двухместных саней, дисквалифицировали в субботу, 30 января, на чемпионате мира в немецком Кенигсзе из-за того, что они пытались добраться до финиша при помощи рук.

Спортсмены спускались на небольшой скорости из-за падения, после которого они сумели вернуться в сани. Из-за этого они не смогли доехать до финиша полтора-два метра. Кашкин и Коршунов попытались отталкиваться ото льда руками, чтобы дотянуть до черты. Однако судьи заметили нарушение и дисквалифицировали саночников, согласно правилам Международной федерации санного спорта, за попытку финишировать с помощью дополнительных усилий.

Кашкин и Коршунов являются действующими чемпионами Европы в командной гонке. В пятницу, 29 января, они стали 12-ми в спринтерской гонке чемпионата мира-2021, сообщает ТАСС.

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