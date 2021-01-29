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Российские конькобежцы выступят под аббревиатурой RSU на чемпионате мира
Фото из личного архива Алексея Юнина

Российские конькобежцы выступят под аббревиатурой RSU на чемпионате мира

Кирилл Николаев

Спорт

Сборные команды России по шорт-треку и конькобежному спорту выступят под аббревиатурой RSU на чемпионатах мира в Нидерландах. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

По ее словам, аббревиатура RSU (Russian Skating Union) будет нанесена на комбинезоны в шорт-треке. Также ищется возможность нанесения аббревиатуры и на комбинезоны конькобежцев, однако это довольно сложно сделать, потому что до турнира остается мало времени. Барышева отметила, что эмблема RSU будет изображена на флаге, под которым будут выступать российские спортсмены.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в Херенвене 11–14 февраля. Чемпионат мира по шорт-треку состоится в Дордрехте с 5 по 7 марта.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Читайте также: РУСАДА не планирует подавать апелляцию на решение CAS по спору с WADA

Спортшорт-трексборная России
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