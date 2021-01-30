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РЖД расторгли договоры с нестационарными торговыми точками у вокзалов Москвы
Фото: Анна Быкова

РЖД расторгли договоры с нестационарными торговыми точками у вокзалов Москвы

Анастасия Колоскова

Общество

Российские железные дороги (РЖД) отказали в аренде владельцам нестационарных точек торговли у вокзалов Москвы и области и расторгли договоры с ними. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такое решение стало еще одним шагом в программе формирования комфортной и безопасной среды на остановочных пунктах и вокзалах, реализуемой компанией. В рамках нее ведется работа по созданию нового архитектурного облика объектов нестационарной торговли и услуг, которая согласована с властями города и области.

— Учитывая, что дата расторжения договора наступила 29 января 2021 года, представители ОАО «РЖД» начали серию проверок исполнения арендаторами данного решения. Первой стала проверка Курского вокзала. В ходе мероприятий фиксируются фактически используемые третьими лицами площади без договорных оснований, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Уточняется, что в дальнейшем аналогичные проверки пройдут на других столичных вокзалах.

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Расторжение контрактаОАО «РЖД»торговля
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