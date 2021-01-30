Российский лыжник Большунов пришел первым в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

Александр Большунов / Фото: Youtube.com/ Live Sports

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведской Фалуне.

Несмотря на падение во время гонки Большунов финишировал с временем 35 минут 16,3 секунды. Второе место досталось норвежцу Йоханнес Клебо, который отстал от россиянина на 0,4 секунды. Третьим стал также лыжник из Норвегии Пол Голберг.

Российский спортсмен Сергей Устюгов пришел седьмым (+5,9). Восьмое и девятое места заняли Илья Семиков и Иван Якимушкин соответственно. Денис Спицов финишировал 12-м, Артем Мальцев — 17-м , Илья Порошкин — 27-м. ЛыжникАндрей Ларьков оказался 52-м, отстав от победителя гонки на 1 минуту 47,5 секунды.

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