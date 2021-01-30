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Столичных пенсионеров обманули на 20 миллионов рублей с вложениями в акции компании
Фото: pixabay.com

Столичных пенсионеров обманули на 20 миллионов рублей с вложениями в акции компании

Анастасия Колоскова

Происшествия

Столичных пенсионеров обманули на 20 миллионов рублей с вложениями в акции компании «Соли Руси» под 18 процентов годовых. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об обмане девяти пенсионеров более чем на 13,3 миллиона рублей с вложениями в акции компании ПАО «Соль Руси», позже были выявлены еще пять случаев мошенничества, ущерб по которым составил около 7,5 миллиона рублей.

— Неустановленные фигуранты сообщили пенсионерам о якобы строительстве компанией «Соль Руси» завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области за счет привлеченных денежных средств и предложили приобрести его акции с возможностью извлечения прибыли от 18 процентов годовых и обратным выкупом, — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Договоры с пенсионерами были заключены в период с октября 2016 по август 2018 года в комплексе «Город столиц» на Пресненской набережной и в административном здании на Большой Ордынке. Полученные от пожилых москвичей суммы от 150 тысяч до 5,5 миллиона рублей были похищены.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

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